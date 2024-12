Valenti, il ‘Toro’ del Parma: dal grave infortunio al gol col Monza

Il difensore argentino ha deciso la sfida del Tardini alla prima rete in Serie A

15 ottobre 2022. È questa la data del primo e unico gol di Lautaro Valenti con la maglia del Parma. Due anni, e un paio di mesi, dopo ha deciso di regalarsi e regalare ai tifosi gialloblù un altro gol pesantissimo.

Dal 2-0 contro la Reggina in Serie B al 2-1 col Monza: sempre al Tardini e con una spizzata a tempo scaduto. Un successo insperato per come si era messa la partita nel finale, ma importante per il Parma, soprattutto dopo un momento non proprio facile.

Un momento che ha dovuto superare lo stesso difensore argentino, alla quinta partita di questo 2024. Un periodo complicato per lui in cui ne è uscito grazie alla sua forza di volontà e all’affetto della sua famiglia (moglie e figlio).

La dedica finale, infatti, è tutta per loro: un bacio in campo ai tatuaggi e poi le parole. “Conta tanto questa vittoria. Questo gol è per mio figlio, mia moglie e tutta la mia famiglia che mi è sempre accanto” ha sottolineato al fischio finale.

Valenti, il ‘Toro’ ci ha messo la testa

Si chiama Lautaro ma, a differenza di Martinez, il suo ruolo è quella del difensore. Il soprannome a legarli e la provenienza, l’Argentina (il centrale è arrivato dal Lanus nel 2020). Valenti, però, al di là della posizione in campo nel pomeriggio del Tardini ha deciso di trasformarsi in uomo chiave per il Parma. Aspettava una giornata simile da tanto tempo e se l’è regalata a chiudere un 2024 davvero complicato. Una condizione non ancora ottimale (normale quando per un anno e mezzo hai dovuto fare i conti con un brutto infortunio), ma una garra da vendere. Sangue freddo e cuore caldo, tipico dei sudamericani. Aspettare il proprio momento e sfruttare l’occasione. Pecchia ha deciso di mandarlo in campo da titolare a distanza di diversi mesi (ultima contro il Catanzaro in Serie B) e in un partita tutt’altro che semplice.

E lui ha risposto presente. Questione di mentalità. E la scelta su di lui è stata proprio sotto questo punto di vista. Nella spizzata e nell’esultanza c’è tutto questo. Ha gestito, sofferto e alla fine ci ha messo la testa per portare dalla parte del Parma una gara fondamentale per il prosieguo del campionato. A livello personale, poi, può essere nuova linfa per gettarsi alle spalle un periodo no.

L’infortunio e la nascita di Noah

Un periodo durato oltre un anno e mezzo. Dal 1 aprile 2024 quando l’esito degli esami hanno dato la prima risposta negativa: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e operazione. Il momento più brutto e buio della sua carriera. Ma a rendere meno amaro il periodo è stata la nascita del figlio Noah, un paio di mesi dopo. Maggio 2023, è stato lui a portare un sorriso sul volto di papà Lautaro. I momenti felici con la famiglia per non pensare all’infortunio. Una forza di volontà importante per tornare in campo quanto prima, non è semplice. Le difficoltà lungo il cammino sono state molte, soprattutto dover vedere la propria squadra da fuori e senza poter essere d’aiuto sul campo. Il tempo, però, è galantuomo.

E quando sai aspettare è in grado di ridarti indietro tutto, o quasi. Due presenze in B, giusto in tempo per festeggiare la promozione. Il ritorno in Serie A dopo la stagione difficile del 2020-21. Appena tre gare, di cui una da titolare, proprio quella contro il Monza. E il destino ha disegnato per lui una parabola davvero speciale.