Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta: le scelte dei titolari di Baroni e Gasperini per il match di Serie A

Si preparano a scendere in campo per la diciottesima giornata di campionato anche Lazio e Atalanta.

Gli uomini di Baroni occupano attualmente il quarto posto in classifica con 34 punti, mentre i nerazzurri si trovano in testa con 40.

La Lazio per restare attaccata al treno destinazione Champions; l’Atalanta, per continuare a sognare in grande.

Di seguito, le formazioni ufficiali della partita.

Come arrivano le due squadre

La squadra allenata da Baroni è reduce dalla vittoria di misura nei confronti del Lecce, arrivata nei minuti finali della partita con il gol vincente messo a segno da Marusic. Attualmente i biancocelesti si trovano al quarto posto in campionato, a +3 sulla Fiorentina appena dietro.

L’Atalanta invece capeggia dall’alto della classifica di Serie A. Gli uomini di Gasperini hanno raccolto 15 punti nelle ultime 5 partite, e vorranno continuare la loro striscia di +3 che dura ormai dal 5 di ottobre.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni.

A disposizione: in attesa

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

A disposizione: in attesa