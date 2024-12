L’intervista post Parma dell’allenatore del Monza Salvatore Bocchetti

È terminata la sfida del Tardini tra Parma e Monza con il risultato di 2-1.

Un amaro debutto sulla panchina biancorossa per Salvatore Bocchetti, che si è visto sfuggire il pareggio a pochi attimi dal triplice fischio.

Al termine del match, lo stesso Bocchetti è intervenuto nella consueta intervista post partita per analizzare la partita dei suoi.

Di seguito, le parole al termine della partita con il Parma.

Monza, le parole post partita di Bocchetti

L’allenatore del Monza ha iniziato così la sua intervista: “C’è tanta amarezza, ma ho un gruppo di ragazzi incredibile. Hanno dato una grande risposta sul campo, anche se fa male non portare punti a casa”.

Ha poi continuato: “Tante occasioni e solo un gol? Abbiamo Galliani che vedrà come muoversi eventualmente sul mercato. Io posso solo cercare di far rendere al meglio quello che ho a disposizione. Serve più cattiveria sottoporta, una follia non portare punti a casa oggi… Mi sono reso conto però oggi che ho un gruppo straordinario, sotto diversi punti di vista. Anche solo un pareggio sarebbe stato giusto. Maldini? Non posso certo parlare male di lui, ha avuto le occasioni e non ha segnato, ma il problema sarebbe sorto qualora non avesse avuto nemmeno le occasioni. Dovrà solo essere più incisivo sotto porta“.

I prossimi impegni del Monza

La nuova squadra di Bocchetti avrà la possibilità di rifarsi la prossima settimana nella partita contro il Cagliari, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. I biancorossi sono ormai relegati nella parte più bassa del campionato, e una scossa a suon di punti è più che mai doverosa.

In seguito alla prima gara dell’anno contro i rossoblù, il Monza ospiterà il 13 gennaio la Fiorentina, il cui fischio d’inizio resta fissato per le 20:45.