Le parole di Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A

Dai progetti attuali a quelli futuri. Il presidente di Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, è intervenuto dal palco de Il Foglio a San Siro per parlare di più temi.

Il numero uno ha trattato, tra le altre cose, il discorso legato al rapporto con Gabriele Gravina, presidente FIGC. “Siamo soddisfatti della sintonia con Gravina e Figc”.

“Ci lega anche un rapporto personale e una stima di lunga data, ricordiamo che la Lega ha avuto dall’assemblea di novembre quell’autonomia che chiedeva da tempo”.

Simonelli ha parlato anche del tema legato alla pirateria. “La Lega si sta muovendo molto in tal senso, non solo contro chi manda via il segnale. Sono già pronte 5.000 multe nei confronti degli utilizzatori che verranno erogate a breve. Non è una gran multa purtroppo, sono 50 euro anche se con la recidiva si può poi arrivare a 10.000 euro. Vorremmo però incidere, lavorando con la Guardia di Finanza, sulla reputazione di chi riceve la multa, affinché non possa pagarla con il bollettino ma debba andare a pagarlo alla Guardia di Finanza”.

Simonelli ha poi aggiunto. “Lavori in Lega? Sono molto soddisfatto, trovo molta collaborazione da parte dei club. Naturalmente, quella che mi aspettavo dai 14 club che mi hanno eletto, con una maggioranza qualificata”.

E ha concluso. “Ma anche dagli altri, non oso dire tutti ma quasi tutti, sono allineati alla nuova maggioranza. C’è un’atmosfera che mi auguro possa durare a lungo”.