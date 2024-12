Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara di sabato 28 dicembre alle 18:00 tra il Cagliari di Nicola e l’Inter di Inzaghi

Dopo le gare tra Empoli e Genoa e tra Parma e Monza ad arricchire il sabato di Serie A saranno il Cagliari di Nicola e l’Inter di Simone Inzaghi.

I rossoblù arrivano alla gara di campionato dopo aver perso nell’ultima giornata lo scontro salvezza contro il Venezia di Di Francesco.

I nerazzurri, invece, nell’ultimo turno di Serie A hanno battuto 2-0 il Como di Fabregas grazie alle reti di Carlos Augusto e Marcus Thuram.

Entrambe sono alla ricerca dei tre punti: gli uomini di Inzaghi per continuare la lotta scudetto, quelli di Nicola per la lotta salvezza.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert, Makoumbou, Adopo; Augello, Gaetano, Zortea; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Azji, Kingstone, Felici.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Aidoo, Arnautovic, Asllani, Buchanan, Calligaris, Carlos Augusto, Correa, Frattesi, Martinez, Motta, Palacios, Taremi, Zelinski.

Dove vedere in TV e streaming Cagliari-Inter

La gara tra Cagliari e Inter, in programma sabato 28 dicembre alle ore 18:00 e valida per la 18ª giornata di Serie A, sarà visibile in TV su DAZN.

Lo streaming, invece, sarà disponibile grazie all’app di DAZN.