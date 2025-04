Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro l’Udinese.

Il Milan pronto a scendere in campo per inaugurare la 33ª giornata di Serie A: i rossoneri saranno ospiti dell’Udinese per la partita delle 20:45.

La squadra di Sergio Conceiçao ha perso negli scorsi giorni un’altra pedina importante: Kyle Walker si è fratturato il gomito, dunque l’allenatore portoghese dovrà trovare una soluzione per sostituire un giocatore cardine.

Alla vigilia della partita, Conceiçao è intervenuto in conferenza stampa per preparare la partita contro i bianconeri.

Di seguito le parole dell’allenatore rossonero.

Milan, Conceiçao: “Serve l’atteggiamento giusto per tutti i 90 minuti”

L’allenatore rossonero ha esordito: “L’atteggiamento deve essere giusto dall’inizio. Le partite si vincono in tutti i 90 minuti. La concentrazione deve essere alta, ne abbiamo parlato e stiamo cercando di risolvere il problema. Classifica? Dobbiamo sempre guardare un miglioramento, poi guarderemo sinceramente quello che ci porterà. Pensiamo prima alla partita di domani, dove dobbiamo conquistare i 3 punti. Cambi nel primo tempo? Quello che faccio in settimana mi porta alle scelte, io non vorrei togliere i giocatori prima del dovuto. Cerco di gestire la situazione per poter aiutare i ragazzi dentro il campo”.

Poi, ha continuato: “Cori ostili? Siamo tutti uniti contro il razzismo (cori contro Maignan nello scorso Udinese-Milan, ndr). Non siamo preoccupati di questo, Mike deve pensare a giocare, se succederà di nuovo saranno le autorità competenti a fare il loro lavoro. Io da subito? Se fossi un mago lo saprei, ho dei pregi e ho dei difetti. Io devo pensare giorno per giorno, non saprei dire cosa sarebbe successo”.

Sul modulo: “Ci sono stati un po’ di episodi che non abbiamo potuto controllare. Prima l’operazione di Loftus-Cheek, poi l’infortunio di Walker. Non sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto finora, abbiamo avuto qualche settimana per lavorare sull’impatto nelle partite. Jovic? Il modulo a due punte è quello che preferisco, noi non siamo ancora equilibrati per giocare con due punte. Stiamo lavorando per arrivare a questo. A Luka piace giocare ovviamente, con me ha avuto i suoi minuti, ha fatto un lavoro specifico fuori dal campo”.

Infine, ha concluso: “Gimenez non è recuperato. Costruzione dal basso? Ci abbiamo lavorato. Anche con la palla in alcune circostanze non siamo stati bravi, non abbiamo la fiducia. Florenzi? Dobbiamo gestirlo con il contagocce. Ha uno spirito fantastico, ci aiuta molto. Mi dispiace perché non si allena tutti i giorni, è un giocatore fondamentale per noi. Difesa? Non mi piacciono le partite dove si fanno tanti gol e se ne prendono tanti, preferisco vincere 1-0 con solidità e compattezza rispetto a quelle più traballanti”.