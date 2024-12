Rooney, rescissione con il Plymouth: il comunicato

L’ex stella del calcio inglese ha terminato la sua esperienza in Championship, dopo una sola vittoria in quattordici partite

Wayne Rooney non è più l’allenatore del Plymouth Argyle. Rescissione consensuale, separazione a effetto immediato per l’ex stella del Manchester United.

Il Plymouth attualmente occupa l’ultimo posto in Championship, e con Rooney in panchina ha ottenuto una sola vittoria in quattordici partite giocate.

Per la prossima partita, in programma il giorno di Capodanno, la squadra sarà guidata da Kevin Nancekivell e il capitano del club Joe Edwards.

Il comunicato del Plymouth

In seguito, il comunicato del Plymouth: “Il Plymouth Argyle può confermare che il club e l’allenatore Wayne Rooney hanno concordato di comune accordo di separarsi con effetto immediato.

A lasciare il club con Rooney saranno il vice allenatore Mike Phelan e l’allenatore della prima squadra Simon Ireland.

L’allenatore della prima squadra Kevin Nancekivell e il capitano del club Joe Edwards guideranno la squadra per la partita del campionato Sky Bet contro il Bristol City il giorno di Capodanno. Daryl Flahavan continuerà come allenatore dei portieri.

Vorremmo ringraziare Wayne e il suo team per tutti i loro sforzi e augurare loro ogni bene per il futuro”.