Kings League, domani Italia-Spagna: sold out per l’esordio di Bonucci e Viviano

Logo Kings World Cup Nations

Sfida da dentro o fuori per gli azzurri in Kings World Cup, che se la vedranno contro la Spagna: prime apparizioni per Bonucci e Viviano

È già last chance per l’Italia di Bonucci e compagni nella Kings World Cup Nations, dopo la sconfitta all’esordio contro il Giappone.

Gli azzurri affronteranno la Spagna – favorita per la vittoria finale – in una sfida da dentro o fuori. E lo faranno con un Viviano e un Bonucci in più.

Dopo essere mancati alla gara inaugurale, i due ex calciatori professionistici affiancheranno Caputo e compagni nella delicata partita che si terrà in una Kings League Arena già sold out, dove sarà presente anche l’Head of competition Claudio Marchisio.

Numeri super in questi primi due giorni per la competizione. Solo oggi, per esempio, è stato oltrepassato il milione di spettatori sulle piattaforme ufficiali Kings League.