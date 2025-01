Fiorentina, Martinez Quarta ai saluti: “Non era ciò che immaginavo”

Il saluto sui social del difensore argentino Martinez Quarta, che dalla Fiorentina passerà al River Plate, suo ex club

Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, Martinez Quarta passerà in questa finestra di mercato dalla Fiorentina al River Plate, suo ex club.

Il calciatore ha salutato la Fiorentina con un lungo messaggio pubblicato sui suoi profili social ufficiali.

Con una lunga lettera ha ringraziato il club e i tifosi: “Oggi è il momento di salutarci. Oggi saluto il club che mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno di giocare in Europa. Saluto il club che ci ha dato tutto sia a me che alla mia famiglia. Saluto una tifoseria che ci ha dato tutto l’amore sin dal primo momento“, ha detto il difensore.

Che ha poi continuato dicendo: “Grazie di tutto Firenze. Adesso è il momento per me di tornare a casa, perché anche io ho un amore come il vostro“, confermando la scelta di tornare al River Plate.

Il saluto alla Fiorentina di Martinez Quarta

Il difensore ha rivelato che la sua intenzione non era quella di lasciare la Fiorentina: “Sarò sincero, non era quello che immaginavo sei mesi fa quando ho rinnovato. Perché avevo detto che sognavo alzare e portare un trofeo a Firenze che ormai manca da anni. Ci abbiamo provato. Voglio ringraziarvi tantissimo, per l’affetto dimostrato in questi giorni. Vi ho dato tutto e ho cercato sempre di dare il massimo in ogni partita“.

Poi i ringraziamenti a tutto il club: “Oggi vi saluto e ringrazio a tutti coloro che sono stati parte di questi 4 anni e mezzo meravigliosi, sia dentro che fuori dal campo.Io e la mia famiglia porteremo con noi tanti bei ricordi. I miei figli sono cresciuti qua, sono cresciuti con l’amore di Firenze, e una parte di noi sarà sempre di questa città. Oggi se ne vanno cinque tifosi, vi seguiremo ovunque. Sarete sempre nel nostro cuore“.

I numeri del difensore alla Fiorentina

In maglia viola, Martinez Quarta ha collezionato 142 presenze, condite da 15 gol e 5 assist. Partite che gli hanno permesso anche di vestire la maglia dell’Argentina, con cui ha giocato 15 volte.

Ora il calciatore è pronto a tornare al River Plate, club in cui aveva collezionato 104 gettoni prima del suo approdo a Firenze.