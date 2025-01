Le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Coneicao per la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan

Nella serata di lunedì 6 gennaio, a Riad verrà assegnato il primo trofeo stagionale a una squadra italiana.

A contenderselo saranno Inter e Milan, in un derby che varrà la vitoria della Supercoppa Italiana.

I nerazzurri sono arrivati in finale dopo aver superato in maniera netta l’Atalanta per 2-0. I rossoneri hanno invece battuto la Juventus di Motta in rimonta per 2-1, staccando di diritto il pass per l’atto finale della competizione.

Complici alcuni infortuni, i due allenatori di Inter e Milan hanno dovuto cambiare alcuni dei loro uomini nelle formazioni ufficiali valide per la finale della Supercoppa Italiana.

Le formazioni ufficiali della Supercoppa Italiana tra Inter e Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Theo; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata. Allenatore: Sergio Conceiçao

A disposizione: Sportiello, Calabria, Bennacer, Loftus-Cheek, Jovic, Leao, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Gabbia, Vos, Traore, Camarda, Abraham

Dove guardare Inter-Milan in tv e in streaming

La finale di Supercoppa Italiana andrà in scena lunedì 6 gennaio alle 20:00 ore italiane dall’Al-Awwal Park Stadium di Riad. La gara sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, in particolare su Canale 5.

Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming accedendo a Mediaset Infinity.