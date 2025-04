Le dichiarazioni di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, sugli obiettivi rossoblù e non solo.

Il Bologna è in un momento di forma smagliante con una sola sconfitta nelle ultime 10 partite. Reduci dall’accesso in finale in Coppa Italia, in cui affronteranno il Milan, i rossoblù si preparano a sfidare l’Udinese nel posticipo della 34ª giornata di Serie A.

A poche ore dal fischio d’inizio del match, previsto per le 18:30 di lunedì 28 aprile al Bluenergy Stadium, l’Amministratore Delegato Claudio Fenucci è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport per analizzare il momento e guardare al futuro, dei singoli e non solo. La lotta Champions, la finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, il futuro di Vincenzo Italiano e quello di Riccardo Orsolini, recentemente sugli scudi per il gol vittoria segnato in extremis contro l’Inter.

“Per la Champions sarà un duello interessante, siamo lì con tutte le altre e cercheremo di giocarci le nostre carte fino alla fine – ha esordito Fenucci -. Abbiamo tanti scontri diretti, ma pensiamo partita per partita già dalla sfida di oggi con l’Udinese“.

Continua poi parlando di Orsolini: “Lui è un figlio di Bologna. In passato, quando abbiamo ricevuto offerte, abbiamo detto che lui sarebbe rimasto volentieri. Nessuno è incedibile? Forse, ma del mercato bisogna parlarne nei momenti giusti. Alla fine non c’è squadra al mondo che non cresca vendendo calciatori, è una dinamica. Anche lo scorso anno, però, mi sono lamentato del fatto che i nostri giocatori venivano accostati ad altre squadre“.

Le parole di Fenucci

Fenucci ha continuato parlando del percorso del Bologna: “C’è un percorso lungo alle spalle, partito dalla Serie B con la nuova proprietà. A partire da Mihajlovic, poi Thiago Motta e adesso Italiano: c’è stato un progressivo miglioramento. Un percorso che si è realizzato con l’arrivo di allenatori che hanno dato un impulso importante alla squadra, anche con investimenti importanti su giocatori che sono cresciuti nel tempo“.

Ha poi proseguito: “Meglio la qualificazione Champions o la vittoria della Coppa Italia? Arrivare in finale di Coppa Italia è stato un grande traguardo. È una delle competizioni alla portata per un club come il nostro. Vincere lo Scudetto è difficile, lo dimostra l’Atalanta che sta facendo molto bene da diversi anni. La Coppa Italia è un sogno che vivremo tutti insieme. Se dovessi scegliere, preferirei portare a casa la Coppa Italia. Ma alla coppa ci penseremo la settimana del 14 maggio, oggi il focus è su Udine, una partita importante per proseguire nel nostro percorso“.

Bologna, Fenucci: “Futuro Italiano? Ne abbiamo iniziato a parlare”

Fenucci ha continuato parlando dell’allenatore rossoblù: “Futuro Italiano? Abbiamo già iniziato a parlare del prolungamento di contratto, ma indipendentemente dai risultati. Credo abbia svolto un ottimo lavoro, non era facile entrare in un gruppo che l’anno prima si era esaltato sia per risultati che per crescita individuale dei giocatori“.

Ha concluso: “Lui è entrato nelle teste dei giocatori, ha trasformato questa squadra e portata a confermare i risultati dello scorso anno. Al di là di quello che succederà da qui alla fine, abbiamo l’intenzione di proseguire con lui e quindi di allungare il rapporto. Non è il momento di parlarne perché siamo impegnati in due competizioni, ma abbiamo manifestato la nostra volontà“.