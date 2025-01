Rashford-Milan, la situazione

Il punto sulla situazione che coinvolge il Milan e l’attaccante inglese del Manchester United Marcus Rashford

Sono diversi i club che in questo momento stanno facendo valutazioni sulla possibilità di prendere Marcus Rashford e tra questi c’è anche il Milan.

L’unica opzione per i rossoneri sarebbe un prestito con il Manchester United che dovrebbe contribuire in maniera importante al pagamento dello stipendio del calciatore inglese.

Secondo le informazioni raccolte in collaborazione con i nostri colleghi di Sky Sport UK a oggi i Red Devils non hanno ancora ricevuto un’offerta ufficiale per il giocatore. Per il Manchester United, sicuramente, la soluzione migliore sarebbe far tornare Rashford al centro del progetto. Questa ipotesi, infatti, aiuterebbe anche nel caso in cui il giocatore venisse messo sul mercato poi nella sessione estiva per far sì che il valore cresca.

Un prestito e il dover pagar una buona quota dello stipendio del calciatore non sono la soluzione migliore per il club inglese. Questo tipo di operazione, però, potrebbe svolgere per i Red Devils una funzione simile a quella che ha coinvolto Sancho lo scorso anno che, giocando in prestito al Borussia Dortmund, ha accresciuto il suo valore.

Manchester United, il punto di Amorim

Negli ultimi giorni l’allenatore dello United, Ruben Amorim, si è espresso sulla situazione di Rashford dichiarando che sta al calciatore riuscire a tornare utile.

Resta insomma al calciatore riuscire a tornare a disposizione e a essere importante per i Red Devils in questa seconda parte di stagione.