Juventus, si lavora al prestito di Zirkzee: la posizione del Manchester United

La Juventus lavora per portare Zirkzee a Torino in prestito: la posizione del Manchester United.

Non solo Kolo Muani (clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti sul francese), la Juventus sta lavorando anche per Joshua Zirkzee per l’attacco.

I bianconeri sono alla ricerca di un giocatore da affiancare a Dusan Vlahovic e che permetterebbe al serbo di rifiatare di più visto che Milik è ancora ai box per infortunio.

L’olandese ha già avuto Thiago Motta al Bologna, diventando uno dei protagonisti della storica cavalcata dei rossoblù verso la qualificazione in Champions League.

Il club torinese è al lavoro con il Manchester United per intavolare una trattativa per il prestito del calciatore.

La situazione e la posizione del Manchester United

La Juventus è interessata ad acquistare Joshua Zirkzee e il club vorrebbe concludere un affare in prestito. Secondo le informazioni raccolte in collaborazione con i nostri colleghi di Sky Sport UK tuttavia, il Manchester United è improbabile che consideri questa formula per l’olandese.

Zirkzee è stato convocato in tutte le partite sotto la guida di Ruben Amorim, il quale ha dichiarato di volerlo tenere in squadra.