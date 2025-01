Juventus, prosegue il lavoro per Kolo Muani

La società bianconera continua a lavorare sul centravanti del PSG

La Juventus è appena tornata dall’Arabia Saudita dopo la sconfitta contro il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana. Il club bianconero continua intanto a lavorare sul mercato, e in particolar modo sull’attacco, considerati i problemi di Milik, per affiancare e far rifiatare Vlahovic.

Il nome continua a essere quello di Kolo Muani. Il centravanti francese, seguito anche dal Milan. L’intento della Juventus è quello di farsi trovare pronta se le condizioni dovessero diventare corrette.

L’ingaggio del classe 1998 è attualmente alto. Fino a questo punto, Kolo Muani è sceso appena 10 volte in campo in Ligue 1, segnando due gol e servendo un assist. Quattro le presenze in Champions League.

Kolo Muani non ha preso parte alla vittoria del PSG in Supercoppa contro il Monaco, giocata oggi, 5 gennaio.