Como, sogno Matic: il punto

Il club lombardo punta al centrocampista serbo, compagno di Fabregas al Chelsea

Il Como sogna un nuovo grande colpo, come sono stati quelli di Fabregas, Pepe Reina e Varane. Adesso, il nome è quello di Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, attualmente al Lione, arrivato la scorsa estate dopo l’esperienza alla Roma, è il nuovo obiettivo del club biancoblù.

Trentasei anni di età, ma una ottima condizione fisica. Il suo arrivo garantirebbe esperienza e affidabilità per il centrocampo del Como. Il giocatore prenderebbe in considerazione la possibilità se dovessero verificarsi le giuste condizioni economiche.

Matic, due Premier vinte con Fabregas. A 36 anni lo stato atletico è ottimo

Matic Fabregas lo conosce bene, essendo stato suo compagno di squadra da calciatore, nel triennio 2014-17 che hanno passato assieme al Chelsea, vincendo la Premier League due volte, nel 2015 con Mourinho in panchina e nel 2017 con Conte.

Ottimo lo stato atletico, in stagione sono 13 le presenze in Ligue 1 oltre a quattro in Europa League. Inoltre, il giocatore conosce bene la Serie A, avendoci giocato già con la maglia della Roma.