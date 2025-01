Genoa-Balotelli, la situazione: le condizioni di Mario e il suo futuro

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione che riguarda il futuro di Mario Balotelli al Genoa: il punto sull’attaccante.

Mario Balotelli, un nome che accende sempre i riflettori, è arrivato al Genoa su esplicita richiesta di Alberto Gilardino, con l’obiettivo di portare la sua esperienza e il suo talento in un progetto ambizioso.

Il suo percorso, però, è stato tutt’altro che lineare, segnato da momenti di attesa, decisioni tecniche e inevitabili riflessioni personali.

Voluto fortemente da Gilardino, Balotelli è stato accolto come un valore aggiunto per il Genoa. L’allenatore lo ha subito inquadrato come un giocatore da “tutelare e aspettare”, consapevole della necessità di ritrovare la condizione ideale.

In questa fase iniziale, le presenze in campo sono state sporadiche ma Gilardino ha sempre ribadito: “Ci darà una mano”.

Il cambio in panchina

La svolta arriva con l’esonero di Gilardino e l’approdo di Patrick Vieira. I due avevano condiviso un’esperienza non semplice al Nizza, dove il rapporto era stato teso e aveva portato all’addio di Balotelli al club francese.

Con Vieira, Balotelli ha collezionato pochi minuti in campo. Tra le occasioni spicca quella contro il Napoli al Ferraris dove, pur entrando a gara in corso, si è distinto con un palo e altre giocate che hanno lasciato intravedere sprazzi del suo talento. Tuttavia, il suo minutaggio è rimasto ridotto e l’influenza lo ha costretto a saltare la penultima partita prima della pausa.

Le voci sull’addio e la risposta di Balotelli

A dicembre, si sono diffuse indiscrezioni su un possibile addio anticipato di Balotelli. Tuttavia, dopo un confronto con la società, il giocatore ha deciso di restare e accettare il ruolo prospettato dal club: essere una risorsa importante, ma entrando a gara in corso per dare il massimo contributo. L’ultima tappa, per ora, si consuma a Lecce dove Balotelli non è sceso in campo nonostante Vieira avesse ancora a disposizione un cambio. A fine gara, il francese ha sottolineato: “Balotelli è un giocatore importante, come lo sono Sabelli e Vogliacco che non sono entrati. Per noi sono tutti importanti. Faccio delle scelte di volta in volta, ma la cosa più importante è il club. Se tutti capiamo questo, ci toglieremo delle soddisfazioni”.

A chiudere il cerchio, il post pubblicato da Balotelli sui social che ha spento le voci su una presunta condizione fisica non ottimale: “Ci tengo a dire che sto bene fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette (in futuro) cavolate sportive come è già successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e forza Genoa”.