La probabile formazione del Napoli di Antonio Conte per il posticipo di Serie A contro l’Empoli

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli nel posticipo di Serie A. Vincere per riportarsi a -6 dalla vetta, vincere per mantenere le pressioni sull’Inter che, al contrario degli azzurri, ha anche numerosi altri impegni a cui pensare.

La squadra allenata da Antonio Conte ha avuto un’intera settimana per preparare la sfida contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Attenzione alle insidie, i toscani sono un pessimo avversario per il Napoli (QUI i dati completi).

Reduce dall’1-1 contro il Bologna, alle 20.45 di oggi, lunedì 14 aprile 2025,gli azzurri sono pronti a scendere in campo al Maradona per tornare a -3 dalla vetta e continuare a credere nello Scudetto, incitati dai propri tifosi.

Di seguito le probabili scelte di Antonio Conte per la sfida contro la squadra di Roberto D’Aversa. Indisponibile Buongiorno per infortunio, squalificati invece Di Lorenzo e Anguissa.

Napoli, la probabile formazione contro l’Empoli

Un passo falso potrebbe compromettere la cavalcata del Napoli. Antonio Conte ne è consapevole e non vuole correre rischi. In porta il solito Meret ristabilitosi dopo Bologna, davanti a lui difesa a 4 con Mazzocchi a destra, Rrahmani-Juan Jesus centrali e Olivera a sinistra. Sulla mediana Gilmour e McTominay ad affiancare Lobotka al centro. Davanti, infine, il tridente d’attacco ormai consolidato con Politano a destra, Neres a sinistra e Lukaku punta.

(4-2-3-1): Meret, Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Lobotka, Politano, McTominay, David Neres, Lukaku. All. Conte

Dove vedere Napoli-Empoli

Il match tra le formazioni di Conte e D’Aversa è in programma lunedì 14 aprile alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. L’incontro sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma DAZN e in diretta tv sul canale Sky Dazn 1 (214).