Juventus, per l’attacco in lista anche Fullkrug

Oltre a Zirkzee e Kolo Muani, anche il tedesco nella lista dei bianconeri

La Juventus, come noto, è alla ricerca di un attaccante in questa sessione di calciomercato.

Oltre alle questioni relative a Kolo Muani del Paris Saint-Germanin e di Zirkzee con il Manchester United (leggi qui le ultime), c’è anche Niclas Fullkrug nella lista dei bianconeri.

L’attaccante classe 1993 , infatti, potrebbe lasciare il West Ham in prestito in questa sessione di mercato.

Per lui una stagione tra alti e bassi ma mai senza lasciare l’impressione di aver trovato le misure per il campionato inglese.

Juventus su Fullkrug

Fullkrug, 32 anni a febbraio, è finito sulla lista della Juventus. L’attaccante tedesco è arrivato in estate al West Ham, dopo la grande stagione giocata con la maglia del Borussia Dormtund, nella quale ha raggiunto la finale di Champions League.

In questa stagione, però, l’attaccante è sceso in campo appena in nove occasioni in Premier League, segnando due gol e servendo un assist.

Così, il giocatore potrebbe lasciare già l’Inghilterra, e la Juventus lo ha inserito in lista.