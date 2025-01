Assane Diao in viaggio per Como: le cifre dell’affare

L’attaccante senegalese è in viaggio per raggiungere la squadra di Fabregas

Il Como di Cesc Fabregas è molto attivo in questo mercato di gennaio ed è a un passo da chiudere un’operazione. Assane Diao, esterno offensivo classe 2005, è infatti in viaggio dalla Spagna per raggiungere la squadra lombarda in vista dei prossimi impegni.

Cresciuto nel settore giovanile del Betis, l’operazione che lo vede lasciare proprio il club biancoverde si attesta su una cifra intorno agli 11 milioni di euro.

Ala destra classe 2005, in questa stagione di Liga spagnola ha totalizzato 10 presenze, accompagnate da 1 gol e 2 assist.

Ma non solo: per lui, tra Copa del Rey e Conference League, un totale di altre 9 partite, 1 rete e 1 assist.

Como, non solo Diao

Ma il Como di Cesc Fabregas non è al lavoro solo per l’arrivo di Assane Diao dal Real Betis. Oltre al giovane 2005 e a Dele Alli, che da tempo si sta allenando con il club in attesa di ritrovare la condizione fisica e capire cosa ne sarà del suo futuro.

Sempre sul mercato, la neopromossa sogna per il centrocampo Nemanja Matic, che darebbe esperienza tra le linee. Infine, in arrivo anche Fresneda dello Sporting CP.