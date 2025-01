Venezia, trattativa ben avviata per Cheick Condé: la situazione

Il centrocampista classe 2000 è già in città: il punto sulla situazione

Il centrocampista classe 2000 Cheick Condé è a Venezia. Le parti non hanno ancora trovato l’accordo definitivo e non è ancora tutto fatto.

Ci vorrà ancora qualche giorno per concludere, ma la trattativa è ben avviata e si conta di trovare l’intesa.

24 anni, originario della Guinea, Condé veste la maglia dello Zurigo nella prima divisione Svizzera dall’estate 2022.

Per lui, da inizio stagione, 14 gol e 1 assist in campionato, oltre a 4 presenze anche in Conference League.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO