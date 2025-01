Como, superate le visite mediche per il portiere Jean Butez

Chiuso l’affare per il portiere classe 1995 in biancoblù

Como scatenato durante questa sessione invernale di calciomercato. La società, promossa in massima serie al termina della stagione 2023/2024, ha chiuso per un nuovo portiere.

Si tratta del francese classe 1995 Jean Butez, dall’estate 2020 all’Anversa nella prima divisione del calcio belga. Per lui superate le visite mediche nella giornata di oggi, 6 gennaio 2025. Operazione da circa 2 milioni di euro.

La squadra allenata da Fabregas, dunque, potrà presto contare su un nuovo calciatore per difendere i pali, mentre si riapre il mercato per Audero, ex Sampdoria e Inter.

Superata definitivamente la concorrenza del Lens in Ligue 1, inizialmente la destinazione favorita del calciatore, che avrebbe voluto giocare in patria. Alla fine, però, il club transalpino si è tirato indietro a beneficio del Como.

Non solo Butez: Como scatenato

Ma il Como di Cesc Fabregas non si ferma qui. I biancoblù sono al lavoro anche per l’arrivo di Assane Diao dal Real Betis. E ancora, oltre al giovane 2005 c’è anche Dele Alli, che da tempo si sta allenando con il club in attesa di ritrovare la condizione fisica e capire cosa ne sarà del suo futuro.

A concludere, sempre sul mercato, la neopromossa sogna per il centrocampo Nemanja Matic, che darebbe esperienza tra le linee. Infine, in arrivo anche Fresneda dello Sporting CP.