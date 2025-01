Siviglia-Rubén Vargas, martedì verrà formalizzato l’accordo

L’attaccante dell’Augusta e della nazionale svizzera è un classe 1998

È stato oggi, lunedì 6 gennaio, il giorno della svolta nella trattativa tra Ruben Vargas e il Siviglia. L’accordo andrà formalizzato nella giornata di domani, martedì 7.

Vargas è un attaccante dell’Augusta e della nazionale svizzera. In questa prima parte di stagione, il classe 1998 ha fatto registrare un totale di otto presenze in Bundesliga. Due, invece, sono state le partite disputate in Coppa DFB. In quest’ultima competizione, l’attaccante ha trovato anche il gol contro il Karlsruher.