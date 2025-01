Parma, domani visite mediche per Mathias Løvik

Il difensore classe 2003 arriva dal Molde

Novità in casa Parma. Nella giornata di domani, martedì 7 gennaio, Mathias Løvik inizierà l’iter delle visite mediche al termine delle quali diventerà un nuovo giocatore del club.

Il difensore norvegese, classe 2003, arriva dal Molde.

Nel corso della sua carriera ha sempre giocato nel campionato norvegese, proprio con la maglia del Molde. Sono 109 le presenze collezionate dal calciatore con la maglia del club. E non solo: conta 7 gol e 12 assist.

In questa stagione, Løvik è sceso in campo in 18 occasioni, fornendo ben 4 assist.