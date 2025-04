Sarà Turpin a dirigere l’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter

Di nuovo, come nel 2010, Barcellona e Inter tornano ad affrontarsi in una semifinale di Champions League. Cambia però lo scenario, siccome si giocherà allo Stadio Olimpico Lluís Companys in Montjuic e non in un Camp Nou ancora in fase di ristrutturazione.

L’altra differenza, poi, è sicuramente rappresentata dai due momenti diametralmente opposti delle due squadre. Da una parte un Barcellona in forma smagliante dopo la vittoria della Copa del Rey contro il Real Madrid. Dall’altra un’Inter scoraggiata, che non perdeva tre partite consecutive tra tutte le competizioni addirittura dal dicembre 2017, con Luciano Spalletti alla guida.

Adesso, però, è tempo di pensare al presente. “Dobbiamo cercare di recuperare energie perché fra tre giorni affrontiamo un Barcellona che non serviva guardare nel Clasico per scoprirne la forza“, ha dichiarato Simone Inzaghi dopo la sconfitta interna contro la Roma.

Il match di andata, in programma mercoledì 30 aprile 2025 a partire dalle 21:00 allo Stadio Olimpico Lluís Companys, sarà diretto dal francese Clément Turpin.

Barcellona-Inter, è Turpin l’arbitro: le designazioni complete

Sarà dunque Turpin l’arbitro della sfida valida per l’andata delle semifinali di UEFA Champions League tra il Barcellona di Hansi Flick e l’Inter di Simone Inzaghi. In questa stagione, finora, non ha mai arbitrato né i nerazzurri né i blaugrana. Sue, però, le direzioni di alcune gare di Juventus, Atalanta e poi nelle fasi a eliminazione diretta di Manchester City-Real Madrid e di Real Madrid-Atletico Madrid, oltre che di Athletic Bilbao-Roma di Europa League.

Di seguito le designazioni arbitrali complete.

Direttore di gara: Clément Turpin FRA

Assistente Arbitrale 1: Nicolas Danos FRA

Assistente Arbitrale 2: Benjamin Pagès FRA

IV: François Letexier FRA

VAR: Jérôme Brisard FRA

AVAR: Willy Delajod FRA

Osservatori Arbitri UEFA: Alexandru Deaconu ROU

Delegato UEFA: David Pugh ENG