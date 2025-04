Quali risultati servono al Napoli di Conte per qualificarsi aritmeticamente in Champions League: ecco le combinazioni.

Sorride il Napoli di Antonio Conte. Dopo la vittoria contro il Torino e la sconfitta dell’Inter a San Siro gli azzurri si trovano momentaneamente soli in vetta alla classifica del campionato.

Ma in questa giornata, lunedì 28 aprile, potrebbero arrivare altre buone notizie. Si attendono gli ultimi risultati della 34esima giornata di Serie A per decretare l’aritmetica qualificazione in Champions del Napoli.

Bisognerà quindi aspettare il termine delle sfide di Bologna e Lazio. I rossoblù saranno impegnati alle 18:30 con l’Udinese al Bluenergy Stadium. I biancocelesti ospiteranno all’Olimpico di Roma il Parma.

Quali sarebbero quindi i risultati utili agli azzurri per avere aritmeticamente un posto nella prossima edizione della Uefa Champions League? Scopriamolo insieme.

Napoli, possibile qualificazione aritmetica in Champions oggi

Il Napoli inizia una nuova settimana con il sorriso in volto. Favorevoli agli azzurri i risultati della 34esima giornata di Serie A. La vittoria sul Torino ha portato i ragazzi di Conte a 74 punti in classifica allungando quindi il gap con i nerazzurri fermi a quota 71.

In questo lunedì 28 aprile però potrebbe arrivare anche l’aritmetica qualificazione in Champions League in base ai risultati della Lazio e del Bologna. Ininfluente invece la vittoria della Juventus contro il Monza. I bianconeri, ora a 62 punti, rimangono comunque perdenti negli scontri diretti.

Napoli aritmeticamente in Champions League se…

Il Napoli attende quindi la serata di oggi, lunedì 28 aprile, per raggiungere un altro traguardo. I ragazzi di Conte sarebbero aritmeticamente qualificati in Champions League se la Lazio e il Bologna perdessero. Così arriverebbe a +14 dai rossoblù e a +15 dai biancocelesti.

Agli azzurri basterebbe in realtà anche solo un pareggio di entrambe. Il gap si ridurrebbe ma i punti di differenza sarebbero comunque 13 (dal Bologna) e 14 (dalla Lazio).