Kings World Cup Nations, l’Italia esce dal Mondiale: la Spagna vince 8-5

44′ – La Spagna vince e passa il turno, Italia eliminata.

42′ – Spagna che chiude la partita con il 2 contro 1, Espinosa a porta spalancata.

38′ – Ancora Rossi, 6-5 azzurri, l’Italia è in partita.

36′ – Espulso De La Mata, Italia in superiorità numerica.

24′ – Trombetta fallisce lo shootout, rimane 6-3 il punteggio.

23′ – Accorcia ancora l’Italia, sfruttando l’inferiorità numerica spagnola, con l’ammonizione di De La Mata. Rossi ancora in gol per il 6-3.

22′ – Rigore presidenziale a segno per gli Azzurri. Blur mette in porta il 6-2.

21′ – In apertura di secondo tempo cartellino giallo per Sergio Cruz, che lo allontana dal campo per due minuti. La Spagna ne approfitta per il 6-1 con Vives.

20′ – Accorcia le distanze Rossi: 5-1 e l’Italia sblocca la partita.

20′ – Ancora la Spagna in gol, per due volte. Gilles Vidal e Guti fanno 5-0.

18′ – 3-0 per la Roja, rigore presidenziale a segno per Bujer.

4′ – Errore di Viviano, 2-0 per la Spagna dopo soli due minuti.

2′ – Vantaggio Spagna: shootout vincente di Alex Guti

Atmosfera da stadio. Prima il messaggio di Casillas con fischi dei tifosi, poi quello di Buffon. Un minuto di religioso silenzio, con Bonucci abbracciato alla squadra teso ad ascoltare. Poi l’urlo del capitano alla squadra, con l’Italia che si gioca l’accesso al Last Chance Match di lunedì 6 gennaio. La Kings World Cup Nations ancora in campo per la seconda partita degli Azzurri: Bonucci, Viviano e Caputo in campo.