Salernitana, ufficiale l’esonero di Petrachi

La Salernitana ha annunciato ufficialmente di aver sollevato Gianluca Petrachi dall’incarico di direttore sportivo.

La decisione, comunicata attraverso una nota ufficiale del club, segna la fine del rapporto tra la società campana e il dirigente, arrivato con grandi aspettative per guidare la strategia sportiva del club.

“All’ex direttore sportivo va un ringraziamento per il lavoro svolto” si legge nel comunicato, a testimonianza del riconoscimento per l’impegno profuso durante la sua permanenza a Salerno.

Petrachi, noto per la sua esperienza e capacità nel mercato, aveva assunto il ruolo con l’obiettivo di rafforzare la squadra e costruire un progetto ambizioso.

La Salernitana esonera Petrachi

Il club, impegnato nella lotta per mantenere la categoria, dovrà ora individuare un nuovo responsabile per la direzione sportiva, figura fondamentale per guidare le prossime mosse di mercato e sostenere l’allenatore nella gestione della rosa.

Ora, con l’addio dell’ormai ex direttore sportivo, Capozucca è il favorito a prendere il posto.

Il club di Salerno ricopre attualmente la diciannovesima posizione in Serie B con 18 punti, frutto delle 4 vittorie e dei 6 pareggi ottenuti.