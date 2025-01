Liverpool, Salah: “Vorrei qualcosa di speciale per il mio ultimo anno qui”

Mohamed Salah ha confermato che la stagione in corso sarà la sua ultima con la maglia del Liverpool.

Durante un’intervista a Sky Sports UK, l’attaccante egiziano ha chiarito le sue intenzioni per il futuro, spiegando che il contratto in scadenza a giugno segnerà la fine della sua avventura ad Anfield.

Nonostante una stagione stratosferica, da 18 presenze condite da 17 gol e 13 assist, il rinnovo non arriva, con l’ex giocatore della Roma che è pronto a salutare la città che lo ha reso una leggenda.

I Reds sono primi in classifica in Premier League, guidati dallo stesso Salah, che vuole regalare ai suoi tifosi un’ultima gioia.

Le parole di Salah sul suo addio al Liverpool

“Vorrei qualcosa di speciale per la città, è il mio ultimo anno qui” ha dichiarato Salah, lasciando trasparire il desiderio di chiudere la sua esperienza al Liverpool con un successo significativo. Dopo aver conquistato numerosi trofei con i Reds, Salah ha indicato la Premier League come la priorità per questa stagione. “Negli ultimi 7-8 anni ho sempre detto di avere la Champions come obiettivo, ma stavolta la priorità è la Premier. Perché? Forse non abbiamo festeggiato il titolo del 2020 come avremmo voluto” ha spiegato, riferendosi alle celebrazioni limitate dalla pandemia.

Salah ha poi menzionato i compagni Alexander-Arnold e van Dijk, anch’essi in scadenza di contratto, sottolineando l’importanza di un ultimo grande successo insieme: “L’abbiamo vinta solo una volta, e vincerla una seconda prima che andiamo via tutti sarebbe grandioso“.

Le parole del fuoriclasse egiziano suonano come un appello a compagni e tifosi per dare il massimo in questa stagione. Salah, simbolo del Liverpool e artefice di numerosi trionfi, vuole lasciare un’eredità indelebile e regalare un’ultima gioia alla città che lo ha accolto come un eroe.