Giuntoli: “Zirkzee? La Juventus deve restare alla finestra”

Le dichiarazioni del dirigente della Juventus sull’attaccante olandese

Prima della semifinale di Supercoppa Italiana, Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato della Juventus ai microfoni di Mediaset.

Sulla situazione del difensore centrale: “È urgente però conosciamo il mercato di gennaio, è molto complicato. Aspettiamo la situazione migliore e giusta per noi”.

Tomori titolare nella sfida di Supercoppa, Giuntoli commenta così: “Non lo so, dovreste chiederlo a loro. È sicuramente interessante ma ce ne sono anche altri. Noi stiamo monitorando diverse soluzioni, dobbiamo aspettare le esigenze degli altri e ci vuole un pochino di pazienza”.

Su Zirkzee: “Onestamente col Manchester non ci abbiamo mai parlato. Loro hanno situazioni da risolvere, non so cosa può succedere più avanti. La Juventus, in generale, deve stare alla finestra. Ma al momento non c’è niente”.