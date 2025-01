Le scelte di Juventus e Milan per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana: ecco le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Nella serata di giovedì 2 gennaio si è giocata la prima gara di questa competizione, con l’Inter che ha battuto 2-0 l’Atalanta grazie alla doppietta di Denzel Dumfries.

Ora, tocca a Juventus e Milan contendersi il posto nella finalissima di lunedì 6 gennaio, che si terrà a Riyad. Escluso di lusso dell’ultimo minuto Francisco Conceição.

Ancora imbattuti gli uomini di Thiago Motta in campionato, con l’ultima partita che ha visto il pareggio contro la Fiorentina, undicesimo in stagione. La doppietta di Khephren Thuram non basta, con i viola che pareggiano con Moise Kean e Riccardo Sottil.

Pareggio anche per il Milan contro la Roma, che è costato la panchina a Paulo Fonseca. Ora, con Sergio Conceiçao, la squadra rossonera punta ad alzare il primo trofeo stagionale.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan: out Conceição all’ultimo

Cambio dell’ultimo secondo in casa Juventus. Nonostante nelle formazioni ufficiali figurasse Conceição tra i titolari, a partire dal 1′ sarà Kenan Yildiz. Piccolo problema durante il riscaldamento per il classe 2002, che dopo essersi accorto che qualcosa non andava è rientrato negli spogliatoi in lacrime, dopo essere stato consolato dai compagni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Sergio Conceiçao

A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Jovic, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Terraciano, Gabbia, Vos Silvano, Traore, Camarda, Musah, Bakumo Abraham.

Dove vedere Juventus-Milan in TV e streaming

Il match tra Juventus e Milan, in programma venerdì 3 gennaio alle ore 20:00, si giocherà all’Al-Awwal Park. La partita potrà essere seguita in TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.