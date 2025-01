Napoli, la probabile formazione contro la Fiorentina

Le possibili scelte di Antonio Conte in vista della sfida contro il club viola

Il 2025 del Napoli inizierà al Franchi di Firenze. Capolista della Serie A (a pari merito con l’Atalanta), la squadra di Antonio Conte è alla ricerca di un successo che consentirebbe di aumentare il divario dalle inseguitrici.

L’allenatore del Napoli oggi, venerdì 3 gennaio, ha presentato la sfida in conferenza stampa parlando di alcuni ostacoli degli ultimi giorni.

“Politano non c’è tra i convocati. È stata una settimana con qualche intoppo. Non è l’unico intoppo perché non c’è nemmeno Kvara. Se mi disturba? Gli imprevisti fanno parte della stagione e di ogni squadra di calcio”, ha annunciato Conte.

E così, il Napoli dovrà sicuramente fare a meno di Kvaratskhelia e Politano contro la Fiorentina per infortunio: per il georgiano si tratta di un affaticamento muscolare. Ecco, dunque, le possibili scelte di Antonio Conte.

Napoli, le possibili scelte di Conte in vista della Fiorentina

Per la sfida contro la Fiorentina Antonio Conte schiera il 4-3-3. Confermato Meret tra i pali. In difesa ci saranno Rrahmani e Juan Jesus centrali e Di Lorenzo e Olivera esterni. A formare il centrocampo ci saranno Anguissa, Lobotka e McTominay. Le maggiori novità sono però in attacco. Conte potrebbe schierare un tridente mai visto: Neres a destra, Spinazzola a sinistra e Lukaku centravanti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Conte

Fiorentina-Napoli, dove vedere in tv e streaming

Il big match della 19esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato 4 gennaio alle 18, sarà visibile in tv e streaming in esclusiva su DAZN.