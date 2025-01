Verona, Zanzi: “Un onore far parte di un club con così tanta storia e potenziale”

Le parole del nuovo presidente dell’Hellas Verona, Italo Zanzi, nel pre partita della gara contro la Lazio

Con un comunicato in mattinata il Verona ha annunciato i nomi che comporranno il nuovo CDA. Oltre a Italo Zanzi, presidente esecutivo il CdA sarà composto da altre figure di spicco del panorama sportivo e manageriale: Christian Puscasiu, Dirk Swaneveld, Thomas Hitzlsperger, Donata Hopfen e Isabella Thun.

Prima della gara contro la Lazio il nuovo presidente esecutivo gialloblù, Italo Zanzi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport in cui ha parlato di vari temi.

Come prima cosa si è pronunciato su: “A livello personale è un onore tornare in Italia. È un grande onore far parte di un club e di una città con grande storia e potenziale“.

Zanzi ha poi continuato: “Per noi è una scelta molto studiata. Parliamo di un club, una città e un gruppo di lavoro che ha tutto per arrivare al successo. Per noi poi è importante la continuità. Forse nel calcio non è molto comune nel calcio il discorso della continuità ma ci crediamo molto“.

“Stiamo imparando ogni giorno”: le parole di Italo Zanzi

Zanzi ha concluso l’intervista pre partita soffermandosi sul lavoro che va fatto : “Stiamo imparando ogni giorno. La fiducia e la serenità viene dal fatto che c’è un grandissimo gruppo di lavoro“.