Inter-Empoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Empoli di Roberto D’Aversa, in programma domenica alle 20:45

Saranno l’Inter di Simone Inzaghi e l’Empoli di Roberto D’Aversa a chiudere la domenica di Serie A della 21ª giornata.

I nerazzurri arrivano alla gara dopo il pareggio contro il Bologna nel recupero giocato mercoledì scorso. Pari che è arrivato dopo quattro vittorie consecutive.

Il club toscano, invece, nell’ultimo turno di campionato ha perso in casa 3-1 contro il Lecce di Giampaolo. Più in generale nelle ultime 5 è arrivata una sola vittoria e 4 sconfitte.

Entrambe vogliono fare tre punti: l’Inter per inseguire il Napoli che in questo momento è primo a +6 ma con due gare in più, l’Empoli per non affondare nella lotta salvezza.

Le formazioni ufficiali di Inter-Empoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martínez. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Thuram, Acerbi, Frattesi, Buchanan, Mkhitaryan, Darmian, Palacios, De Pieri, Topalovic, Bastoni.

EMPOLI (3-5-1-1): Vasquez; De Sciglio, Ismaijli, Viti; Gyasi, Cacace, Grassi, Maleh, Pezzella: Fazzini; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Henderson, Sambia, Zurkowski, Tosto, Marianucci, Asmussen, Konate, Esposito.

Dove vedere Inter-Empoli in streaming e TV

La gara tra Inter ed Empoli, valevole per la 21ª giornata di Serie A e in programma domenica 19 gennaio alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN. Lo streaming sarà disponibile sull’app di DAZN.