Verona-Lazio, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara tra il Verona di Paolo Zanetti e la Lazio di Marco Baroni, gara in programma domenica alle 18:00

Punti pesanti quelli in palio tra il Verona di Zanetti e la Lazio di Baroni. I gialloblù vogliono ricominciare a fare punti dopo la sconfitta la scorsa giornata contro il Napoli.

Più in generale gli uomini di Zanetti arrivano alla gara dopo aver ottenuto nelle ultime cinque 2 sconfitta, contro Napoli e Milan, 1 pareggio e 2 vittorie, contro Bologna e Udinese.

I biancocelesti, invece, vogliono tornare alla vittoria in campionato che manca dalla trasferta contro il Lecce del 21 dicembre. Nelle ultime tre, infatti, sono arrivati 2 pareggi, contro Atalanta e Como, e 1 sconfitta, contro la Roma.

La Lazio, poi, vuole anche sfruttare gli stop di Milan e Fiorentina per la lotta all’Europa della prossima stagione. Il Verona spera di poter muovere ancora la classifica.

Le formazioni ufficiali di Verona-Lazio

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere Verona-Lazio in streaming e TV

La gara tra Verona e Lazio, in programma per domenica 19 gennaio alle ore 18:00 e valevole per la 21ª giornata, sarà visibile in TV su SkySport e DAZN. Lo streaming, invece, è disponibile su SkyGo e l’app di DAZN.