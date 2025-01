Torino, Vanoli: “Mercato? La società sa cosa ci serve e l’urgenza”

Le parole nel post partita dell’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, dopo la gara contro la Fiorentina di Palladino

Sono state Fiorentina e Torino ad aprire la domenica della 21ª giornata di Serie A. I viola volevano tornare alla vittoria dopo la sconfitta nello scorso turno contro il Monza.

I granata, invece, non volevano interrompere la striscia di quattro risultati utili consecutivi. La gara è finita 1-1 grazie alle reti di Kean nel primo tempo e Gineitis nel secondo tempo.

I granata, poi, sono riusciti a riprendere i viola nonostante giocassero in 10 uomini dal trentatreesimo minuto a causa dell’espulsione di Dembele.

A fine partita Paolo Vanoli ha rilasciato la consueta intervista post partita in cui ha parlato della prestazione del suo Torino contro la Fiorentina di Palladino.

Torino, l’intervista post partita di Vanoli

Vanoli ha cominciato l’intervista post partita parlando della gara: “La partita è stata importante, siamo rimasti in dieci a Firenze contro una squadra forte e abbiamo fatto una grande partita, difendendo con ordine senza schiacciarci. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli che qualche occasione in ripartenza la avevamo“.

L’allenatore del Torino ha poi continuato: “Nel secondo tempo poi ho avuto un po’ di coraggio sugli esterni e Njie ha avuto l’opportunità di fare gol. Bravissimo chi è entrato dalla panchina: lo spirito c’è, così come le cose da migliorare“.

“La società sa cosa ci serve”: le parole di Vanoli

L’ex Venezia si è soffermato anche sul calciomercato: “Penso che poi il mercato ci deve aiutare perché oggi in panchina avevamo tanti ragazzi della primavera. La società sa cosa ci serve e l’urgenza. Sicuramente l’aiuto deve arrivare anche dal mercato, ma oggi diamo merito a questi giocatori, riusciti a rimanere lucidi e in partita. Ci manca un giocatore come Zapata…“