Fiorentina, Palladino: “Dispiace per il momento e questo risultato”

Le parole dell’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino al termine della partita di Serie A contro il Torino.

Sono Fiorentina e Torino ad aprire la domenica della 21ª giornata di Serie A.

I viola volevano tornare alla vittoria dopo la sorprendente sconfitta contro il Monza nello scorso turno di campionato.

I granata, invece, non volevano interrompere la striscia di quattro risultati utili consecutivi.

Niente da fare per la Fiorentina che nonostante la rete di Kean non riesce a tornare a vincere. La formazione viola ha infatti pareggiato 1-1 contro il Torino, salendo così a quota 33 punti.

Al termine della partita l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN della prestazione dei suoi.

Fiorentina, l’intervista post partita di Palladino

Palladino ha cominciato l’intervista post partita parlando della gara: “Sicuramente dispiace per come siamo partiti. Abbiamo approcciato bene questa gara, sapevamo che sarebbe stata una partita contro un avversario ostico. Siamo passati in vantaggio e l’espulsione avrebbe potuto mettere tutto su un binario giusto ma non siamo riusciti a raddoppiare. Dispiace per il momento e questo risultato. Non vinciamo da sei partita ma guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno, siamo in linea con gli obiettivi di inizio anno”.

L’allenatore della Fiorentina ha poi continuato: “Sul gol subito avremmo potuto gestire meglio e la squadra è andata in ansia. Dobbiamo crescere nella personalità, la squadra è giovane”.

“Dobbiamo crescere come squadre”: le parole di Palladino

L’ex Monza si è soffermato anche sui singoli: “È una squadra di grande talento. Dobbiamo crescere come squadra, non dai singoli giocatori. Bisogna trovare sicurezza e tirare fuori personalità, fare le scelte giuste negli ultimi metri”.

“Siamo sesti e lottiamo per la Champions League. Dobbiamo e possiamo fare qualcosa in più”, ha concluso Palladino.