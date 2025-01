Parma-Venezia, le formazioni ufficiali

Le scelte di Pecchia e Di Francesco per lo scontro salvezza

La domenica pomeriggio di Serie A accende la lotta salvezza.

Alle 15:00 vanno in scena Parma-Venezia e Cagliari-Lecce, due partite che valgono tantissimo per tutte le squadre impegnate. Emiliani e arancioneroverdi sono tra le squadre maggiormente a rischio, e raccogliere tre punti oggi farebbe per loro tutta la differenza del mondo.

È un periodo complicato per i Ducali, che nelle ultime 6 partite hanno ottenuto soltanto 4 punti. La squadra di Pecchia è reduce da una sconfitta nello scontro diretto contro il Genoa, e oggi ha una buona opportunità per tornare al successo.

Per i veneti la situazione è ancor peggiore rispetto agli avversari. Pohjanpalo e compagni hanno infatti vinto una sola volta nelle ultime 10 partite, e si trovano al momento a 5 punti dalla zona salvezza. Buoni spunti nelle ultime uscite per Di Francesco, in particolare contro l’Inter, ma ora è tempo di trovare punti importanti.

Le formazioni ufficiali di Parma-Venezia

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Hernani, Mihaila; Almqvist. Allenatore: Fabio Pecchia

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Candela, Idzes, Haps; Bjarkason, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Dove vedere Parma-Venezia in tv e in streaming

La partita tra Parma e Venezia, in programma alle ore 15.00 di domenica 19 gennaio, sarà visibile in esclusiva su DAZN.