Le scelte ufficiali di Di Francesco e Inzaghi per la sfida tra Venezia e Inter.

La domenica pomeriggio di Serie A continua con la sfida delle 15:00 tra Venezia e Inter allo stadio Pier Luigi Penzo.

I padroni di casa cercano la vittoria dopo il pareggio con l’Empoli della scorsa giornata.

I nerazzurri invece, nonostante i molti assenti (Clicca qui per saperne di più), vogliono il riscatto dopo la delusione della sconfitta in Supercoppa italiana contro il Milan.

Di seguito le formazioni ufficiali schierate dai due allenatori in vista di Venezia-Inter.

Venezia-Inter, le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Doumbia , Nicolussi Caviglia, Busio Ellertsson; Pohjanpalo, Oristanio. Allenatore: Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

Venezia-Inter, dove vedere in tv e in streaming

La sfida tra Venezia e Inter, valevole per la ventesima giornata di Serie A, è in programma per domenica 12 gennaio alle ore 15:00. L’incontro sarà visibile in diretta e in esclusiva sull’app di DAZN.

Per i clienti Sky Sport, il match sarà visibile sul canale 214 “Zona Dazn” previo abbonamento aggiuntivo.