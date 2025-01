Napoli, la probabile formazione contro il Verona

Le possibili scelte di Antonio Conte per la partita tra Napoli e Verona.

La domenica di Serie A si chiude allo stadio Diego Armando Maradona: il Napoli ospita il Verona per il posticipo delle ore 20:45.

Dopo la conferenza stampa di Antonio Conte, Kvicha Kvaratskhelia sembra sempre più lontano da Napoli, che dovrà trovare presto un’alternativa. Gli azzurri arrivano dall’importante vittoria con la Fiorentina, arrivata con un netto 0-3.

Gli ospiti, invece, hanno trovato solamente un punto nello 0-0 del Bentegodi contro l’Udinese.

Di seguito le possibili scelte del Napoli.

La probabile formazione del Napoli

Antonio Conte dovrebbe riconfermare il solito 4-3-3, con Alex Meret tra i pali. Assente Olivera, dunque tocca a Spinazzola sulla sinistra, insieme a Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. Lobotka confermato in mediana, insieme a McTominay e Anguissa. Kvaratskhelia non convocato, con Politano che ha recuperato dall’acciacco muscolare al soleo. Lukaku in avanti, con Neres sulla sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Antonio Conte

Dove vedere Napoli-Verona in TV e Streaming

Il match tra Napoli e Verona, in programma domenica 12 gennaio alle 20:45, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona. La partita potrà essere seguita in streaming esclusivo su DAZN.