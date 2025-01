“Sapevo le cose prima degli altri, mi chiamavano ‘il giornalista’”: chi è il centrocampista che piace al Milan

Chi è Lucas Gourna-Douath, il centrocampista seguito dal Milan.

Il Milan guarda con attenzione al mercato di gennaio per rafforzare il centrocampo, un reparto chiave nella struttura tattica di Sergio Conceição. Tra i nomi emersi con forza c’è quello di Lucas Gourna-Douath, promettente mediano francese classe 2003 attualmente in forza al Salisburgo.

Il giovane talento potrebbe diventare una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero, grazie alla sua aggressività nei contrasti e alla capacità di garantire equilibrio nella zona nevralgica del campo.

Nato il 5 agosto 2003 a Villeneuve-Saint-Georges, in Francia, Gourna-Douath ha solo 21 anni, ma vanta già un curriculum che testimonia il suo valore. Cresciuto calcisticamente nel Saint-Étienne, è passato al Salisburgo nell’estate del 2022 per 13 milioni di euro, una cifra considerevole per un giovane in ascesa.

La sua crescita è stata confermata quando, nel 2023, è entrato nella lista dei 25 finalisti del prestigioso premio Golden Boy, assegnato ogni anno da Tuttosport al miglior Under 21 d’Europa.

La passione per i numeri e il gioco “vecchio stile”: chi è Gourna-Douath

Nel sistema di gioco del Salisburgo, che adotta prevalentemente un 4-3-3, Gourna-Douath ricopre il ruolo di mediano “vecchio stile”. La sua posizione davanti alla difesa consente a mezzali dinamiche come Morten Bidstrup e Oscar Gloukh di spingersi in avanti con maggiore libertà, beneficiando dell’equilibrio che il francese garantisce.

Più propenso a proteggere la retroguardia che ad avanzare il proprio raggio d’azione, il giovane centrocampista si è distinto come un punto fermo della squadra austriaca allenata da Pepijn Lijnders.

Ma Gourna-Douath non è solo un giocatore intelligente in campo; lo è anche fuori. Fin da giovanissimo, il francese ha dimostrato una curiosità innata per il calcio, guadagnandosi il soprannome di “il giornalista”. “Cercavo informazioni ovunque. Mio fratello e io passavamo il tempo al computer, guardavamo tutte le partite in TV, esploravamo i siti web e le pagine Facebook di altri giocatori” ha raccontato in un’intervista a Onze Mondial. “Sapevo i nomi degli altri giocatori. Ho anche guardato tutte le partite in TV. Sapevo molte cose che i giovani della mia età non sapevano Cercavo informazioni ovunque. Mio fratello e io passavamo il tempo al computer a casa. Andavamo sui siti web di L’Équipe , League e District, andavamo sulle pagine Facebook di altri giocatori, cercavamo tutto e ovunque”.

Se il Milan decidesse di puntare su Gourna-Douath, aggiungerebbe un giovane con un futuro promettente, già dotato di esperienza internazionale e con le caratteristiche ideali per completare il centrocampo rossonero. La trattativa, qualora si concretizzasse, potrebbe rappresentare un investimento strategico per il presente e il futuro del club.