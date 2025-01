Milan, Conceição: “Il peggior primo tempo da quando sono allenatore”

Le parole e le dichiarazioni dell’allenatore del Milan Sérgio Conceição nell’intervista post partita contro il Cagliari

La sfida tra Milan e Cagliari, valida per la ventesima giornata di Serie A, si è conclusa con il risultato di 1-1. A segno nella sfida di San Siro Morata da una parte e Zortea dall’altra.

L’allenatore del Milan Sérgio Conceição, nella consueta intervista post partita, ha ripercorso i 90 minuti dei suoi, analizzando gol, azioni e facendo anche un sunto del momento in rossonero.

Di seguito, le dichiarazioni dell’allenatore del Milan.

Milan, le parole di Conceição dopo il Cagliari

L’allenatore rossonero ha iniziato così: “Mi aspettavo molto di più su tutti i piani. Nel primo tempo ci è mancata vivacità, non c’è niente da dire. Il primo tempo più brutto da quando sono allenatore, e faccio questo lavoro da 13 anni. Non siamo stati bravi e intelligenti, mentre nel secondo tempo siamo andati leggermente meglio. In questa partita i miei ragazzi non mi sono piaciuti per niente. Abbiamo perso due punti, sono arrabbiato. Se giochi bene e la partita non va, ci sta. Ma così no”.

Ha poi continuato: “Ci è mancata un po’ di ampiezza, Rafael (Leao, ndr) aveva bisogno di supporto, così come Pulisic dall’altro lato. I giocatori sono troppo altruisti, ma ci sono dei momenti in cui devono essere più semplici. Il calcio è semplice, si gioca semplice. Delle volte cerchiamo le cose più difficili. Oggi qualche volta ci siamo fermati a filmare la partita“.

Le parole post partita di Leao

A prendere la parola nel post partita di Milan-Cagliari, è stato anche Rafa Leao. Il giocatore rossonero ha così esordito nella sua intervista: “Dovevamo vincere per salire in classifica. Primo tempo un po’ strano, secondo tempo leggermente migliore. Poi loro quello che cercavano era fare dei contropiedi. In generale, meritavamo un’altra partita”.

Ha poi continuato parlando delle diffioltà del Milan contro le squadre piccole: “Dobbiamo guardare noi stessi, continuare a lavorare. Tra qualche giorno abiamo un’altra partita e andremo lì per vincere. Conceição ha portato qui la mentalità, il guardare sempre avanti. Ci ha già trasmesso le sue idee di calcio“.