Milan-Cagliari, esordio in Serie A per Bob Murphy Omoregbe

Grande sorpresa in Milan-Cagliari: esordio in Serie A per il giovane 2003 Bob Murphy Omoregbe

La cornice di San Siro, in cui è andata in scena la partita tra Milan e Cagliari, ha visto l’esordio a pochi minuti dal novantesimo di un giovane rossonero.

Si tratta infatti di Bob Murphy Omeregbe, classe 2003 e convocato per la partita contro il Cagliari proprio da Conceição. Il baby rossonero è infatti subentrato al minuto 88, vivendo così la sua prima esperienza nel calcio dei grandi.