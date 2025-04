Barcellona, Flick: “Semifinale raggiunta? No, il calcio è pazzo”

Hansi Flick, allenatore Barcellona (Imago)

Le dichiarazioni di Hansi Flick nell’intervista post Barcellona 4-0 Borussia Dortmund, andata dei quarti di finale di Champions League

Nella serata di mercoledì 9 aprile, il Barcellona si è aggiudicato l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Netto il divario mostrato in campo contro i tedeschi del Borussia Dortmund, come rivela il punteggio finale di 4-0.

A segno tutto il tridente offensivo titolare. In ordine cronologico: Raphinha, due volte Robert Lewandowski e Lamine Yamal.

Nel post partita, l’allenatore blaugrana Hansi Flick ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Prime Video e delle altre televisioni.

Barcellona 4-0 Borussia Dortmund: l’intervista di Flick

Hansi Flick ha così esordito: “Abbiamo giocato il nostro calcio proprio come sappiamo fare, questa è la cosa più importante. Reputo importanti sia il punteggio finale, sia il modo in cui siamo arrivati a ottenerlo. Quando performiamo così bene diventa semplice segnare tanti gol“.

Nonostante il punteggio rassicurante, l’allenatore tedesco resta ancora coi piedi per terra: “Sognare in grande? Non siamo ancora in semifinale, il calcio a volte è pazzo. C’è una seconda sfida da giocare a Dortmund, quindi dobbiamo ripeterci anche al ritorno”.

Esultanza Barcellona (crediti foto: Martin Cocciolo)

Le parole dell’allenatore del Barcellona

Poi ha rilasciato un commento sulla bontà delle prestazioni individuali dei suoi calciatori: “Sono contento per tutti di avere un rosa di così grandi professionisti che si allenano bene e giocano alla grande. Felice anche dell’impatto di chi è subentrato dalla panchina. Sono molto grato”.

Infine ha chiosato aggiornando sulle condizioni di due suoi attaccanti. Queste le sue parole: “Sostituzione Ansu Fati per Lamine Yamal? Nessun infortunio, Lamine sta bene. Ha giocato tanti minuti di recente, perciò gli ho concetto un po’ di riposo. È importante che lui ogni tanto rifiati e che Ansu raccolga minutaggio. Si sta allenando bene, meritava di entrare”.