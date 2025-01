Importanti notizie per i granata: Ricci rinnova il proprio contratto con il Torino

Notizie in casa Torino, con diversi annunci nella mattinata di questo 2 gennaio 2025. Non solo l’ufficialità del direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati fino al 2027 e l’imminente annuncio del rinnovo di Voivoda.

Adesso, però, anche l’annuncio ufficiale del rinnovo di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028.

18 partite e un gol in questa prima parte di stagione per il giovane giocatore, arrivato in granata nel 2022. Per lui, anche 6 presenze in azzurro venendo convocato a più riprese dal CT della Nazionale Luciano Spalletti.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club granata, pubblicato sui canali social ufficiali del Torino in mattinata, riguardo proprio il rinnovo di Samuele Ricci.

Torino, il comunicato sul rinnovo di Ricci

Ecco il comunicato del Torino.

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci fino al 30 giugno 2028“.

“Ricci è nato a Pontedera il 21 agosto 2001. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, con i toscani ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019/2020, in Serie B. Dopo due stagioni tra i cadetti, con 62 presenze e 2 gol, ha ottenuto la promozione in Serie A. Nella stagione 2021-’22, al suo primo anno nella massima serie, ha collezionato 21 presenze e un gol tra agosto e gennaio, prima di trasferirsi al Toro nella seconda parte dell’anno“.

“Divenuto in breve tempo uno dei punti di forza della formazione granata, al Torino ha raccolto in totale 97 presenze e 4 reti, guadagnandosi anche la convocazione nella Nazionale italiana dove vanta 6 presenze complessive“.