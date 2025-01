Il Lecce segue Arber Hoxha: primi contatti con la Dinamo Zagabria

Il Lecce segue Arber Hoxha, esterno d’attacco della Dinamo Zagabria.

Ha ufficialmente preso il via oggi, giovedì 2 gennaio, la sessione invernale del calciomercato di Serie A, un periodo cruciale per molti club impegnati a rafforzare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione.

Tra questi, spicca il Lecce, che guarda con attenzione alle opportunità di mercato per colmare le lacune nella propria rosa e ottenere garanzie aggiuntive per il prosieguo del campionato.

Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino non si è fermato qui: tra i nomi sul suo taccuino spicca Arbër Hoxha, ala sinistra albanese classe 1998 attualmente in forza alla Dinamo Zagabria.

Questo perché l’infortunio di Lameck Banda potrebbe privare Marco Giampaolo di alcune alternative sulle corsie d’attacco: ci sono già stati i primi contatti per portare il giocatore albanese a Lecce.

Lecce su Arber Hoxha

Hoxha, valutato 1,5 milioni di euro secondo Transfermarkt, si è distinto negli ultimi anni per le sue qualità tecniche e atletiche. Ala sinistra naturale, ma in grado di adattarsi a diverse posizioni sul fronte offensivo, è apprezzato per la sua rapidità, la capacità di dribbling e l’abilità nel creare occasioni da gol per i compagni.

Il giocatore si è affermato come uno dei talenti più interessanti del panorama balcanico, attirando l’attenzione di diversi club europei. Portare Hoxha in Italia rappresenterebbe per il Lecce un investimento strategico, sia per il presente che per il futuro.

a versatilità dell’attaccante albanese consentirebbe di avere soluzioni tattiche più ampie e di incrementare il potenziale offensivo della squadra di Marco Giampaolo.