Il Lecce cerca di rinforzarsi in difesa: piace Vogliacco del Genoa

Il calciomercato invernale non è ancora iniziato, ma alcune squadre si stanno già muovendo.

L’obiettivo è quello di completare la rosa per poter disputare una seconda parte di stagione all’altezza.

Tra le squadre attive sul mercato c’è anche il Lecce, che si sta guardando intorno per trovare rinforzi in difesa.

Alla squadra di Marco Giampaolo – arrivato l’11 novembre dopo l’esonero di Luca Gotti – piace infatti Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa classe 1998.

Lecce, piace Vogliacco per la difesa

Il Lecce ha già iniziato a valutare delle situazioni di mercato per capire come muoversi a gennaio. La volontà è quella di rinforzare l’attuale rosa, con un occhio particolare alla difesa. Il club giallorosso ha manifestato interesse per Vogliacco, difensore del Genoa cresciuto nelle giovanili della Juventus.

Nella stagione in corso, il difensore ha preso parte a 12 gare di Serie A, di cui 8 da titolare. Vogliacco ha anche realizzato 2 gol, contro il Como (1-1) e l’Inter (2-2) nella prima gara di campionato.