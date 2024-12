Simone Scuffet, Cagliari (Imago)

Gli azzurri sono in contatto con i sardi per uno scambio di prestiti tra i due portieri: la situazione

Il calciomercato non è ancora iniziato, ma il Napoli si è già messo all’opera per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte e potrebbe presto avere un nuovo portiere.

Gli azzurri, infatti, sono in trattativa con il Cagliari per uno scambio di prestiti che coinvolge Simone Scuffet ed Elia Caprile.

Si lavora così all’arrivo di Scuffet in Campania a fare da vice Meret, mentre per l’ex Bari c’è la possibilità di trovare minuti tra i sardi con Davide Nicola in panchina.

Lavori in corso, con i due club che si riaggiorneranno tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025.

Napoli-Cagliari: lavori in corso per uno scambio di portieri

Nel caso in cui questo scambio si concretizzasse, Elia Caprile avrebbe l’opportunità di trovare minutaggio in Sardegna con la maglia rossoblù. Simone Scuffet, invece, riabbraccerebbe Alex Meret, suo compagno all’Udinese nell’annata 2014/2015.

In quella stagione i bianconeri, grazie ai 41 punti raccolti, arrivarono al sedicesimo posto in classifica a più 7 dalla zona retrocessione. Alex Meret, attuale portiere del Napoli, aveva 17 anni e giocava nel campionato di Primavera B. Scuffet, un anno più grande, riuscì a raccogliere 2 presenze in Serie A contro Sassuolo e Cagliari, ma anche 3 in Coppa Italia contro Ternana, Cesena e proprio il Napoli.

Elia Caprile, Napoli (Imago)

I numeri di Scuffet e Caprile nella stagione 24/25

Simone Scuffet ha disputato 11 partite con il suo Cagliari in campionato, tutte dal primo minuto. In queste gare ha incassato 19 reti. Nelle due partite in Coppa Italia contro Carrarese e Juventus, invece, ha subito 5 gol.

Elia Caprile, tra Serie A e Coppa Italia, ha collezionato 6 presenze. Nelle 4 gare giocate in campionato ha subito solo 1 gol; salgono a 3 le reti incassate nelle due di coppa.