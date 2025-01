Monza, ufficiale il ritorno di Akpa Akpro: il comunicato

Akpa Akpro fa ritorno a Monza: ufficiale il suo trasferimento dalla Lazio dopo la prima parte di stagione in biancoceleste.

Dopo solo pochi mesi con la maglia della Lazio, Akpa Akpro ha fatto ritorno al Monza.

Il centrocampista arriva in prestito fino a fine stagione, nel club dove aveva già giocato lo scorso anno 19 partite contribuendo alla salvezza dei brianzoli.

Ai margini della rosa, in questa prima parte di campionato non è mai sceso in campo con la maglia biancoceleste tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Ora il ritorno al Monza, dove darà una mano ai compagni e al neo allenatore Bocchetti a centrare la terza salvezza consecutiva.

Il comunicato del Monza

Di seguito, il comunicato del Monza che ufficializza il ritorno di Akpa Akpro in Brianza:

Jean-Daniel Akpa Akpro è di nuovo un giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dalla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Nella sua prima esperienza al Monza ha collezionato 19 presenze in Serie A, contribuendo alla salvezza centrata con largo anticipo nella scorsa stagione. Bentornato Jean-Daniel!