Tutti gli ultimi aggiornamenti legati al rinnovo del contratto di Mergim Vojvoda al Torino.

Dopo l’ufficialità del rinnovo come Direttore sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Torino di Davide Vagnati fino al 2027, potrebbero non finire qua gli annunci in casa granata.

Il club infatti sta lavorando anche al prolungamento del contratto di Mergim Vojvoda.

Le parti sono al lavoro per il rinnovo e l’accordo è già stato raggiunto fino al 2027.

Manca quindi solo l’ufficialità da parte del club, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

I numeri di Vojvoda al Torino

Arrivato a Torino nell’estate 2020, Vojvoda ha collezionato in totale 133 presenze con i granata tra Serie A e Coppa Italia. Nella stagione in corso, l’esterno ha giocato 15 partite con Vanoli in campionato.

Proprio lo stesso allenatore lo apprezza molto per la sua duttilità. Il classe 1995 infatti è stato impiegato sia come esterno di destra che di sinistra ma, all’occorrenza, anche come terzo di difesa.