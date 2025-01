Bologna, Lykogiannis in uscita: Italiano ha chiesto Biraghi

Il Bologna è vicino a salutare Lykogiannis in uscita: Italiano ha chiesto Cristiano Biraghi della Fiorentina

Il Bologna sta lavorando sul mercato per migliorare la rosa in vista del girone di ritorno: Vincenzo Italiano ha chiesto Cristiano Biraghi.

I rossoblù saluteranno presto Charalampos Lykogiannis – che è in uscita – e per sostituirlo si pensa al terzino sinistro, fuori dal progetto di Raffaele Palladino a Firenze.

Vincenzo Italiano e Cristiano Biraghi hanno lavorato insieme proprio in viola, negli ultimi tre anni.

In questa stagione, Biraghi ha giocato 8 partite in Serie A, segnando un gol.

Bologna, Italiano ha chiesto Biraghi

Anche il Bologna segue Cristiano Biraghi. Il classe 1992, fuori dal progetto tecnico di Raffaele Palladino, è in uscita dalla Fiorentina ed è sondato anche dal Napoli. Vincenzo Italiano lo ha chiesto per sostituire Charalampos Lykogiannis, in partenza.

Vincenzo Italiano e Cristiano Biraghi hanno lavorato insieme a Firenze negli ultimi tre anni. Il classe 1992 ha collezionato 140 presenze, con 11 gol segnati e 23 assist per i compagni. Inoltre, in questo periodo la Fiorentina ha raggiunto anche tre finali, una di Coppa Italia e due di UEFA Europa Conference League, perse contro Inter, West Ham e Olympiacos.